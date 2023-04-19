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ضبط مطلوب في قضايا سرقة واعتداء بالخمس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 01:21 مساء
ضبط مطلوب في قضايا سرقة واعتداء بالخمس
تمركز أمني في مدينة الخمس، 18 أبريل 2023، (صفحة المديرية على فيسبوك)
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ضبط أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي في مديرية أمن الخمس مطلوبًا في قضايا سرقة واعتداء بالمدينة.

تعود بداية الواقعة إلى إيقاف المتهم متلبسًا وهو يحاول سرقة هاتف محمول مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة أمام مصرف الجمهورية فرع المرقب، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال المجني عليه إن المتهم حاول سرقة الهاتف منه باستخدام القوة، حيق جرى ضبط الأخير وإحضاره إلى القسم والبحث عنه في سجلات المطلوبين ليتضح تورطه في جرائم أخرى، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معه ثم أحيل إلى النيابة العامة.

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