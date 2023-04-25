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السفارة الليبية بالسودان تنجح في الاتصال بمواطنين عالقين بالخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أبريل 2023, 06:03 مساء
السفارة الليبية بالسودان تنجح في الاتصال بمواطنين عالقين بالخرطوم
إجلاء رعايا ليبيين عبر باخرة من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالسعودية، الإثنين 24 أبريل 2023 (السفارة الليبية)
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أعلنت السفارة الليبية لدى السودان، اليوم الثلاثاء، أنها نجحت في الاتصال باثنين من المواطنين الليبيين تعذر التحاقهما بقافلتي إجلاء الرعايا خلال اليومين الماضيين، ولا يزالا عالقين بالخرطوم.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» بشأن الاتصال بمواطنين ليبيين من العالقين بالعاصمة الخرطوم إنها نجحت في الاتصال بالمواطنين «حسن محمود بوحيى من مدينة أجدابيا، وسعد أمحمد الفرجاني من مدينة بنغازي».

الاطمئنان على العالقين بالخرطوم
وأوضحت السفارة أن المواطنين «من الذين تعذر التحاقهم بقافلتي إجلاء الرعايا اليومين الماضيين»، مؤكدة «الاطمئنان عليهما»، وأنهما «في حالة جيدة».

وشكرت السفارة الليبية بالسودان الذين تواصلوا معها من أبناء الوطن في ليبيا بخصوص المعنيين، منوهة بأنها ستبدأ «في الإجراءات المتعلقة بترحيلهما إلى أرض الوطن حال ملاءمة الوضع الأمني بالعاصمة السودانية الخرطوم في القريب».

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وأشارت السفارة في البيان الذي وقعه السفير الليبي لدى السودان فوزي بومريز إلى أن هذه الجهود جاءت رغم تعليق أعمال السفارة وإغلاق مقرها نتيجة للأحداث المسلحة الحاصلة حاليًا، ومن منطلق حرص وزارة الخارجية والسفارة على سلامة المواطنين الليبيين بكافة أرجاء السودان.

إجلاء 105 ليبيا من السودان
وأعلنت السفارة الليبية لدى السودان، أمس الإثنين، إجلاء 105 مواطنين ليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة، َوموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان، عبر باخرة من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالتنسيق مع السفارة السعودية.

والأحد، قالت السفارة الليبية إنها بدأت إجلاء الرعايا الليبيين و«لم يتبق سوى عدد قليل جدًا في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم»، وتعمل على الاستعداد لإجلائهم فور إطلاق هدنة جديدة.

وتسارعت، الأحد، عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان من قبل دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا ومصر، في وقت تتواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

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