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إجلاء 83 مواطنا ليبيا من الخرطوم إلى بورتسودان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 02:37 مساء
إجلاء 83 مواطنا ليبيا من الخرطوم إلى بورتسودان
سفير ليبيا لدى السودان فوزي عبدالرحيم بومريز. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت السفارة الليبية لدى السودان، إجلاء 83 ليبيا وأغلب العالقين من أفراد الجالية الليبية الموجودين بالخرطوم إلى مدينة بورتسودان الآمنة في انتظار سفرهم إلى ليبيا في وقت قريب. 

وقالت السفارة في بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الليبيين الذين جرى إجلاؤهم هم موظفو البعثة وأسرهم، والطلبة، وموظفو شركة الخطوط الأفريقية، وموظفو مصرف الساحل والصحراء.

إجلاء مزيد المواطنين الليبيين
وأضاف البيان «لم يتبق سوى عدد قليل جدا في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، ونعمل حاليا على الاستعداد لإجلائهم فور إطلاق هدنة جديدة».

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ودخلت المعارك أسبوعها الثاني في السودان، وعادت أصوات إطلاق النار والانفجارات تُسمع صباح اليوم السبت في العاصمة السودانية، بعد تراجع في حدة القتال ليلا إثر الإعلان عن هدنة موقتة بين الجيش وقوات الدعم السريع. تسببت المعارك خلال أسبوع في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.

وتوقفت الانفجارات العنيفة التي هزت المدينة في الأيام الأخيرة، ليل الجمعة السبت، بعد قبول الطرفين بهدنة لمناسبة عيد الفطر، لكن صباح السبت استؤنف إطلاق النار.

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