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السفارة الليبية في السودان تنشر أرقام طوارئ لأعضاء الجالية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 03:29 مساء
السفارة الليبية في السودان تنشر أرقام طوارئ لأعضاء الجالية
جنود منتشرون في العاصمة السودانية في الخرطوم، 15 أبريل 2023 (أ ف ب)
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دعت السفارة الليبية لدى السودان أبناء الجالية الليبية إلى التواصل مع أرقام الطوارئ في ظل الأوضاع الأمنية المضطربة، وسيطرة قوات الدعم السريع على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم.

وقالت السفارة في بيان، اليوم السبت، إن الأرقام هي:
00249900914750 ويمكن المراسلة عبر واتساب من خلاله.
00249115775599
00249117815373
00218910638339 ويمكن المراسلة عبر واتساب من خلاله.
00218925254113 ويمكن المراسلة عبر واتساب من خلاله.

دعوة بالتواجد داخل المنازل وتوخي الحذر
وشدد البيان على جميع أفراد الجالية الليبية المتواجدين على الأراضي السودانية الالتزام داخل بيوتهم وتوخي الحذر، نظراً للأحداث التي تمر بها السودان، مضيفة: نسأل الله يحفظ البلاد وأن يجنبها مرارة الحرب والاقتتال.

- الخارجية: تشكيل لجنة متابعة لحماية الجالية الليبية من تطورات الأوضاع في السودان
- قوات الدعم السريع السودانية: سيطرنا على القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش
- حميدتي: لن نتوقف إلا بعد السيطرة على كل قواعد الجيش

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تشكيل فريق متابعة للأوضاع في الخرطوم والتنسيق ببن البعثة الديلوماسية هناك، وباقي الجهات الليبية المعنية في طرابلس وعواصم أخرى، لتنسيق الجهود وحماية كافة أنباء الجالية في حال استمرت الأوضاع الأمنية في التدهور.

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