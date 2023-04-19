ضبط 3 وافدين متهمين بسرقة أسلاك كهربائية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة وافدين متهمين بسرقة أسلاك كهربائية بمنطقة جردينة في بنغازي.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بنغازي ألقى القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية التشادية يقومون بسرقة أسلاك كهربائية خط (10.5ف) من إحدى المزارع في منطقة جردينة».

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وأوضحت الوزارة أن ضبط المتهمين جرى «عقب بلاغ من أحد المواطنين بشأن واقعة السرقة»، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم.

كما ثمنت وزارة الداخلية عاليا تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة بجميع أنواعها، معتبرة أن هذا يدل على المسؤولية تجاه الوطن.