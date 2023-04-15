«الداخلية»: ضبط مطلوب في قضية ترويج أقراص مخدرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، القبض على مطلوب في قضية ترويج أقراص مخدرة، دون أن تكشف مكان ضبطه بالتحديد.

ويُدعى المتهم «ع.ن.م.ال»، وهو مطلوب على ذمة القضية رقم «2/2021»، وجرى ضبطه بواسطة دوريات وحدة التحري والتحقيقات بإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة.

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وأفاد البيان بأن عملية الضبط جرت بناء على أمر مكتب النائب العام. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية ضبط متهم مطلوب على ذمة قضية ترويج أقراص مخدرة، بناء على أمر مكتب النائب العام.