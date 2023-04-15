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ضبط متهم مطلوب على ذمة قضية ترويج أقراص مخدرة بناء على أمر النائب العام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 09:42 صباحا
ضبط متهم مطلوب على ذمة قضية ترويج أقراص مخدرة بناء على أمر النائب العام
صورة للمتهم نشرتها وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ضبط متهم مطلوب على ذمة قضية ترويج أقراص مخدرة، بناء على أمر مكتب النائب العام.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن دوريات وحدة التحري والتحقيقات بإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت الجمعة من القبض على المدعو «ع،ع،ع،ع»، والمطلوب على ذمة قضية ترويج أقراص مخدرة رقم 2/ 2021.

- ضبط شخصين يروجان للمخدرات في أجدابيا

وشددت الوزارة في البيان على أن عملية الضبط جاءت بناء على أمر مكتب النائب العام, لكنها لم تكشف مكان ضبط المتهم بالتحديد.

ضبط شخصين يروجان «الحشيش» في أجدابيا
وف وقت سابق الأربعاء، أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط شخصين يروجان لمخدر «الحشيش» في أجدابيا.

وتعود بدابة الواقعة إلى توصل أعضاء التحري بفرع الجهاز في المدينة لمعلومات عن نشاط الشخصين، حيث جرى استهدافهما وضبطهما متلبسين وبحوزتهما كمية من الحشيش.

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