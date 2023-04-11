باشاغا يوضح موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إنه «من السابق لأوانه» الحديث عن الترشح لانتخابات الرئاسة في ليبيا والتي من المأمول أن تعقد إذا اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة على القوانين الانتخابية.

وكان باشاغا يجيب على سؤال بشأن فرص ترشحه للانتخابات الليبية، وذلك في حوار مع وكالة «سبوتنيك» الروسية. وقال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب «هذا الأمر سابق لأوانه وكل شيء مناط بالظروف والمستجدات التي سآخذها بعين الاعتبار، وأهمها دعم العملية الانتخابية والخيار الديمقراطي في بلادي، سواء من خلال الترشح أو المساهمة في إنجاحها من الخارج».

وفي إطار الاستعدادات لانتخابات، ناقش رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، مع أعضاء بلجنة «6+6»، جملة من المسائل الفنية المتعلقة بالانتخابات. جاء ذلك خلال اجتماع مع اللجنة المعنية بصياغة القوانين الانتخابية ذات العلاقة بالتعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري، بحسب بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الإلكتروني.

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