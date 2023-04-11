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باشاغا يوضح موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 01:43 مساء
باشاغا يوضح موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إنه «من السابق لأوانه» الحديث عن الترشح لانتخابات الرئاسة في ليبيا والتي من المأمول أن تعقد إذا اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة على القوانين الانتخابية.

وكان باشاغا يجيب على سؤال بشأن فرص ترشحه للانتخابات الليبية، وذلك في حوار مع وكالة «سبوتنيك» الروسية. وقال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب «هذا الأمر سابق لأوانه وكل شيء مناط بالظروف والمستجدات التي سآخذها بعين الاعتبار، وأهمها دعم العملية الانتخابية والخيار الديمقراطي في بلادي، سواء من خلال الترشح أو المساهمة في إنجاحها من الخارج».

وفي إطار الاستعدادات لانتخابات، ناقش رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، مع أعضاء بلجنة «6+6»، جملة من المسائل الفنية المتعلقة بالانتخابات. جاء ذلك خلال اجتماع مع اللجنة المعنية بصياغة القوانين الانتخابية ذات العلاقة بالتعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري، بحسب بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الإلكتروني.

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لجنة «6+6»
وفي 20 مارس الماضي، انتخب مجلس النواب ممثليه في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، وهم النواب: نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب. وفي 29 مارس، أعلن المجلس الأعلى للدولة أسماء ممثليه في لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات المشكلة بالاشتراك مع مجلس النواب «6+6». وحسب قرار صادر عن المجلس، تتشكل اللجنة من أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال.

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