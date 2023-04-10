باشاغا: الحكومة وفرت مليون قنطار أعلاف لتخفيف معاناة المربين

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن الحكومة وفّرت مليون قنطار من الأعلاف كدفعة أولى للمساعدة في تخفيف المعاناة على المربين بشكل مباشر، وكذلك العمل على تخفيض الأسعار في السوق الموازي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده باشاغا، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة سرت، بحضور رئيس لجنة توزيع الأعلاف الوسطى والغربية المهندس خالد شعيب، مع عدد من مربي المواشي بمدينة سرت ومنطقتي زمزم وهرواة.

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وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على فيسبوك بأن باشاغا استمع إلى أبرز المشاكل والصعوبات والاحتياجات التي تواجه مربي المواشي، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكدًا أن الحكومة خصصت قيمة مالية للزراعة والثروة الحيوانية، رغم أن الميزانية التي جرى صرفها لم تتجاوز 1.5 مليار دينار لجميع أبوابها.

وأضاف أن الحكومة أصرت أن يكون موضوع الأعلاف على رأس أولوياتها، نظرًا لأهميته في الحد من ارتفاع أسعار اللحوم والألبان ومشتقاتها والتي تؤثر بشكل مباشر في الأمن الغذائي للدولة، مشددًا على استمرار عمل حكومته على حل المشاكل والصعوبات التي توجه المربين.

وفي 6 نوفمبر الماضي، قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، تشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف برئاسة حمد عبدالرازق طاهر المريمي، بهدف ضمان سلامة الإجراء وعدالة التوزيع.

رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب يجتمع بعدد من مربي المواشي بمدينة سرت وما جاورها، الإثنين 10 أبريل 2023 (صفحة الحكومة)

جانب من اجتماع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا مع عدد من مربي المواشي بمدينة سرت وما جاورها، الإثنين 10 أبريل 2023 (صفحة الحكومة)