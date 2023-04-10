  • Alwasat News
Atwasat

باشاغا: الحكومة وفرت مليون قنطار أعلاف لتخفيف معاناة المربين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أبريل 2023, 10:33 مساء
باشاغا: الحكومة وفرت مليون قنطار أعلاف لتخفيف معاناة المربين
فتحي باشاغا خلال لقائه عددًا من مربي المواشي بمدينة سرت وما جاورها، الإثنين 10 أبريل 2023 (صفحة الحكومة)
alwasat radio

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن الحكومة وفّرت مليون قنطار من الأعلاف كدفعة أولى للمساعدة في تخفيف المعاناة على المربين بشكل مباشر، وكذلك العمل على تخفيض الأسعار في السوق الموازي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده باشاغا، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة سرت، بحضور رئيس لجنة توزيع الأعلاف الوسطى والغربية المهندس خالد شعيب، مع عدد من مربي المواشي بمدينة سرت ومنطقتي زمزم وهرواة.

- باشاغا يشكل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف
- حكومة باشاغا تطالب بحصر أعداد مربي الأغنام والمواشي لصرف الأعلاف قبل 10 يناير

وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على فيسبوك بأن باشاغا استمع إلى أبرز المشاكل والصعوبات والاحتياجات التي تواجه مربي المواشي، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكدًا أن الحكومة خصصت قيمة مالية للزراعة والثروة الحيوانية، رغم أن الميزانية التي جرى صرفها لم تتجاوز 1.5 مليار دينار لجميع أبوابها.

وأضاف أن الحكومة أصرت أن يكون موضوع الأعلاف على رأس أولوياتها، نظرًا لأهميته في الحد من ارتفاع أسعار اللحوم والألبان ومشتقاتها والتي تؤثر بشكل مباشر في الأمن الغذائي للدولة، مشددًا على استمرار عمل حكومته على حل المشاكل والصعوبات التي توجه المربين.

وفي 6 نوفمبر الماضي، قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، تشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف برئاسة حمد عبدالرازق طاهر المريمي، بهدف ضمان سلامة الإجراء وعدالة التوزيع.

رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب يجتمع بعدد من مربي المواشي بمدينة سرت وما جاورها، الإثنين 10 أبريل 2023 (صفحة الحكومة)
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب يجتمع بعدد من مربي المواشي بمدينة سرت وما جاورها، الإثنين 10 أبريل 2023 (صفحة الحكومة)
جانب من اجتماع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا مع عدد من مربي المواشي بمدينة سرت وما جاورها، الإثنين 10 أبريل 2023 (صفحة الحكومة)
جانب من اجتماع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا مع عدد من مربي المواشي بمدينة سرت وما جاورها، الإثنين 10 أبريل 2023 (صفحة الحكومة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوارديولا يستهدف تصفيه حسابه مع توخل في موقعة السيتي والبايرن بدوري الأبطال

غوارديولا يستهدف تصفيه حسابه مع توخل في موقعة السيتي والبايرن بدوري الأبطال
«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي

«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي
«تحقيقات»: كسكسي ليبيا المظلوم

«تحقيقات»: كسكسي ليبيا المظلوم
«ما وراء التاريخ»: جبرة (مدينة المعاصر)

«ما وراء التاريخ»: جبرة (مدينة المعاصر)
«أرزاق تساق 2023» (حـ10): نظافة القلب

«أرزاق تساق 2023» (حـ10): نظافة القلب
«كتب ليبية 2» (حـ7): كتاب «المرأة والريف في ليبيا»

«كتب ليبية 2» (حـ7): كتاب «المرأة والريف في ليبيا»
خلونا نحلموا 4 (حـ11): الشقق المفروشة

خلونا نحلموا 4 (حـ11): الشقق المفروشة
«أكلات ماجدة 2» (حـ11): شربة البطاطا مع بيتزا المعكرونة وكرات الشوكولاتة بالبندق

«أكلات ماجدة 2» (حـ11): شربة البطاطا مع بيتزا المعكرونة وكرات الشوكولاتة بالبندق
«أفضل شيف» | الحلقة التاسعة

«أفضل شيف» | الحلقة التاسعة
«الكاسا وسحوركم علينا» (9)

«الكاسا وسحوركم علينا» (9)
استبعاد حكم مساعد مباراة ليفربول وأرسنال لحين انتهاء تحقيق ضربه روبرتسون بالكوع

استبعاد حكم مساعد مباراة ليفربول وأرسنال لحين انتهاء تحقيق ضربه روبرتسون بالكوع
انتهت عبر الوسط «WTV».. قمتان في كأس السلة الليبية «الأهلي طرابلس×الاتحاد.. النصر×الأهلي بنغازي»

انتهت عبر الوسط «WTV».. قمتان في كأس السلة الليبية «الأهلي طرابلس×الاتحاد.. ...
«سري للغاية».. تسريب وثائق استخباراتية أميركية حساسة عن أوكرانيا والموساد

«سري للغاية».. تسريب وثائق استخباراتية أميركية حساسة عن أوكرانيا والموساد
كاريكاتير حليم - حكم اللصوص في ليبيا

كاريكاتير حليم - حكم اللصوص في ليبيا
تواصل الأجيال في صورة لصولة الأب مع الابن خلال رحلة الكويت

تواصل الأجيال في صورة لصولة الأب مع الابن خلال رحلة الكويت
العثور على امرأة عجوز لا تعرف تفاصيل محل سكنها

العثور على امرأة عجوز لا تعرف تفاصيل محل سكنها
إفطار جماعي لسكان حي باب درنة بطبرق (صور)

إفطار جماعي لسكان حي باب درنة بطبرق (صور)
شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع المعيشية في ليبيا

شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع المعيشية في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«مالية الوحدة»: أغلب المراقبات استلمت حوالات مرتبات شهر أبريل
«مالية الوحدة»: أغلب المراقبات استلمت حوالات مرتبات شهر أبريل
مستشفى براك العام يعلن وفاة 7 مهاجرين وإصابة 19 آخرين بحادث سير
مستشفى براك العام يعلن وفاة 7 مهاجرين وإصابة 19 آخرين بحادث سير
باشاغا: الحكومة وفرت مليون قنطار أعلاف لتخفيف معاناة المربين
باشاغا: الحكومة وفرت مليون قنطار أعلاف لتخفيف معاناة المربين
وصول الدفعات الأولى من الأعلاف المدعومة من حكومة باشاغا إلى سرت
وصول الدفعات الأولى من الأعلاف المدعومة من حكومة باشاغا إلى سرت
باتيلي يطلع الدبيبة على نتائج زيارته لدول جوار جنوب ليبيا
باتيلي يطلع الدبيبة على نتائج زيارته لدول جوار جنوب ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
حفتر يفتتح «حي المشير» السكني في بنغازي (صور)
حفتر يفتتح «حي المشير» السكني في بنغازي (صور)...
المزيد
ضبط متهم حاول قتل والده والاستلاء على أملاكه في القره بوللي
ضبط متهم حاول قتل والده والاستلاء على أملاكه في القره بوللي...
وزير صناعة يؤكد ضرورة رفع جودة المنتج الليبي
وزير صناعة يؤكد ضرورة رفع جودة المنتج الليبي...
«الخدمات العامة»: استمرار فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة السبعة
«الخدمات العامة»: استمرار فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
باتيلي يطلع الدبيبة على نتائج زيارته لدول جوار جنوب ليبيا
باتيلي يطلع الدبيبة على نتائج زيارته لدول جوار جنوب ليبيا...
وصول الدفعات الأولى من الأعلاف المدعومة من حكومة باشاغا إلى سرت
وصول الدفعات الأولى من الأعلاف المدعومة من حكومة باشاغا إلى ......
المزيد