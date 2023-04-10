حكومة باشاغا: تشكيل 17 لجنة فرعية لانتخابات المجالس البلدية

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، تشكيل 17 لجنة فرعية وفتح السجل الانتخابي أمام الناخبين
ودعت الحكومة في بيان، اليوم الإثنين، «كافة المواطنين إلى التسجيل بمنظومة الناخبين للمشاركة الفاعلة واختيار الأفضل والأصلح والأقدر على أداء المهمة». وقالت حكومة باشاغا إن هذه القرار «من واجب مسؤوليات الحكومة الليبية، وتأكيداً على ضرورة ممارسة الحق الانتخابي دون قيود وتتويجاً للعمل المستمر والدؤوب في بناء دولة مدنية يسودها العدل والقانون والتداول السلمي للسلطة».
31 مركز اقتراع في درنة
وفي الخامس من أبريل، اعتمدت اللجنة الفرعية التابعة للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، 31 مركز اقتراع في جميع الأحياء الرئيسية بمدينة درنة والمناطق التابعة للبلدية. وتوزعت مراكز الاقتراع المعتمدة في درنة، بواقع 20 مركزاً داخل المدينة، إضافة إلى أربعة مراكز اقتراع بالضواحي، وسبعة مراكز اقتراع أخرى للمناطق المجاورة التابعة لبلدية درنة.
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