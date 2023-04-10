حكومة باشاغا: تشكيل 17 لجنة فرعية لانتخابات المجالس البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، تشكيل 17 لجنة فرعية وفتح السجل الانتخابي أمام الناخبين

ودعت الحكومة في بيان، اليوم الإثنين، «كافة المواطنين إلى التسجيل بمنظومة الناخبين للمشاركة الفاعلة واختيار الأفضل والأصلح والأقدر على أداء المهمة». وقالت حكومة باشاغا إن هذه القرار «من واجب مسؤوليات الحكومة الليبية، وتأكيداً على ضرورة ممارسة الحق الانتخابي دون قيود وتتويجاً للعمل المستمر والدؤوب في بناء دولة مدنية يسودها العدل والقانون والتداول السلمي للسلطة».