  • Alwasat News
Atwasat

باشاغا: توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية «غير ممكن» خلال الفترة القريبة المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 01:12 مساء
باشاغا: توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية «غير ممكن» خلال الفترة القريبة المقبلة
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

عبر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا عن اعتقاده بأن «مسألة توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية خلال الفترة القريبة المقبلة لا يزال غير ممكن»، ولكنه أضاف «قد نشهد تشكيل دوريات ولجان مشتركة وبأهداف محدد تحت إشراف لجنة (5+5) لتعزيز الثقة بين الأطراف ذات العلاقة». 

وكان باشاغا يعلق في حوار مع وكالة «سبوتنيك» الروسية على اجتماعات (5+5) التي عقدت في بنغازي وطرابلس أخيرا. وقال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب «نبارك دائما أي خطوات من شأنها أن تساعد في توحيد المؤسسات وتنهي الانقسام خصوصا أننا نحن من كسر حاجز الجمود عندما ذهبنا إلى بنغازي في شهر ديسمبر 2021».

مخرجات اجتماع «5+5» في بنغازي
ويوم السبت، اختتمت أعمال اجتماع لجنة «5+5» بمدينة بنغازي، حيث أكد أعضاء اللجنة «استعدادهم لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات بمراحلها كافة». وحث المجتمعون في بيان نقلته البعثة الأممية «على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب».

- باشاغا: الحكومة وفرت مليون قنطار أعلاف لتخفيف معاناة المربين 
- حكومة باشاغا: تشكيل 17 لجنة فرعية لانتخابات المجالس البلدية
- باشاغا يرحب بتشكيل لجنة «6+6».. ويرفض لقاء الدبيبة

كما توافق المجتمعون في بنغازي على «البدء في إجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجّرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا». وأشار البيان أيضا إلى «تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت»، وعبر المجتمعون «عن تقديرهم لمبادرة القيادة العامة بالإفراج عن ستة من الموقوفين لديهم من أبناء المنطقة الغربية على قضايا أمنية».

ومن المقرر الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع المقبل بعد شهر رمضان المبارك في مدينة سبها، جنوب البلاد، وفقا البيان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - التهور في القيادة قبل الإفطار في رمضان

كاريكاتير خيري - التهور في القيادة قبل الإفطار في رمضان
تأهل «الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» إلى نهائي كأس ليبيا لكرة السلة

تأهل «الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» إلى نهائي كأس ليبيا لكرة السلة
غوارديولا يستهدف تصفيه حسابه مع توخل في موقعة السيتي والبايرن بدوري الأبطال

غوارديولا يستهدف تصفيه حسابه مع توخل في موقعة السيتي والبايرن بدوري الأبطال
«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي

«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي
«تحقيقات»: كسكسي ليبيا المظلوم

«تحقيقات»: كسكسي ليبيا المظلوم
«ما وراء التاريخ»: جبرة (مدينة المعاصر)

«ما وراء التاريخ»: جبرة (مدينة المعاصر)
«أرزاق تساق 2023» (حـ10): نظافة القلب

«أرزاق تساق 2023» (حـ10): نظافة القلب
«كتب ليبية 2» (حـ7): كتاب «المرأة والريف في ليبيا»

«كتب ليبية 2» (حـ7): كتاب «المرأة والريف في ليبيا»
بلدة بالينا الإيرلندية تتحضّر بحماس لزيارة سليلها الرئيس الأميركي جو بايدن

بلدة بالينا الإيرلندية تتحضّر بحماس لزيارة سليلها الرئيس الأميركي جو بايدن
خلونا نحلموا 4 (حـ11): الشقق المفروشة

خلونا نحلموا 4 (حـ11): الشقق المفروشة
«أكلات ماجدة 2» (حـ11): شربة البطاطا مع بيتزا المعكرونة وكرات الشوكولاتة بالبندق

«أكلات ماجدة 2» (حـ11): شربة البطاطا مع بيتزا المعكرونة وكرات الشوكولاتة بالبندق
«أفضل شيف» | الحلقة التاسعة

«أفضل شيف» | الحلقة التاسعة
«الكاسا وسحوركم علينا» (9)

«الكاسا وسحوركم علينا» (9)
استبعاد حكم مساعد مباراة ليفربول وأرسنال لحين انتهاء تحقيق ضربه روبرتسون بالكوع

استبعاد حكم مساعد مباراة ليفربول وأرسنال لحين انتهاء تحقيق ضربه روبرتسون بالكوع
انتهت عبر الوسط «WTV».. قمتان في كأس السلة الليبية «الأهلي طرابلس×الاتحاد.. النصر×الأهلي بنغازي»

انتهت عبر الوسط «WTV».. قمتان في كأس السلة الليبية «الأهلي طرابلس×الاتحاد.. ...
«سري للغاية».. تسريب وثائق استخباراتية أميركية حساسة عن أوكرانيا والموساد

«سري للغاية».. تسريب وثائق استخباراتية أميركية حساسة عن أوكرانيا والموساد
كاريكاتير حليم - حكم اللصوص في ليبيا

كاريكاتير حليم - حكم اللصوص في ليبيا
تخلصي من بقع مزيل العرق على الملابس في خطوتين

تخلصي من بقع مزيل العرق على الملابس في خطوتين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الرقابة على الأغذية» يوجه بسحب معجون تمر تونسي من الأسواق
«الرقابة على الأغذية» يوجه بسحب معجون تمر تونسي من الأسواق
باشاغا: توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية «غير ممكن» خلال الفترة القريبة المقبلة
باشاغا: توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية «غير ممكن» خلال الفترة ...
بدء تسلم شكاوى المستفيدين من قروض الإسكان في 3 بلديات
بدء تسلم شكاوى المستفيدين من قروض الإسكان في 3 بلديات
باشاغا يوضح موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا
باشاغا يوضح موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا
القيادة العامة تنشر 4 مجموعات لتأمين الحدود الجنوبية (فيديو وصور)
القيادة العامة تنشر 4 مجموعات لتأمين الحدود الجنوبية (فيديو وصور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
حفتر يفتتح «حي المشير» السكني في بنغازي (صور)
حفتر يفتتح «حي المشير» السكني في بنغازي (صور)...
شاهد.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس
شاهد.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس...
المزيد
وزارة النفط تصدر بيانا بخصوص الشركة المكلفة بتطوير حقل الظهرة
وزارة النفط تصدر بيانا بخصوص الشركة المكلفة بتطوير حقل ......
بالصور: انطلاق مسابقة طبرق الرمضانية في حفظ القرآن الكريم
بالصور: انطلاق مسابقة طبرق الرمضانية في حفظ القرآن الكريم...
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نضاعف جهود تحسين الحوكمة والمصالحة والخدمات بالجنوب الليبي
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نضاعف جهود تحسين الحوكمة ......
القيادة العامة تنشر 4 مجموعات لتأمين الحدود الجنوبية (فيديو وصور)
القيادة العامة تنشر 4 مجموعات لتأمين الحدود الجنوبية (فيديو ......
باشاغا يوضح موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا
باشاغا يوضح موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا...
المزيد