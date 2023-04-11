باشاغا: توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية «غير ممكن» خلال الفترة القريبة المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

عبر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا عن اعتقاده بأن «مسألة توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية خلال الفترة القريبة المقبلة لا يزال غير ممكن»، ولكنه أضاف «قد نشهد تشكيل دوريات ولجان مشتركة وبأهداف محدد تحت إشراف لجنة (5+5) لتعزيز الثقة بين الأطراف ذات العلاقة».

وكان باشاغا يعلق في حوار مع وكالة «سبوتنيك» الروسية على اجتماعات (5+5) التي عقدت في بنغازي وطرابلس أخيرا. وقال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب «نبارك دائما أي خطوات من شأنها أن تساعد في توحيد المؤسسات وتنهي الانقسام خصوصا أننا نحن من كسر حاجز الجمود عندما ذهبنا إلى بنغازي في شهر ديسمبر 2021».

مخرجات اجتماع «5+5» في بنغازي

ويوم السبت، اختتمت أعمال اجتماع لجنة «5+5» بمدينة بنغازي، حيث أكد أعضاء اللجنة «استعدادهم لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات بمراحلها كافة». وحث المجتمعون في بيان نقلته البعثة الأممية «على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب».

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كما توافق المجتمعون في بنغازي على «البدء في إجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجّرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا». وأشار البيان أيضا إلى «تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت»، وعبر المجتمعون «عن تقديرهم لمبادرة القيادة العامة بالإفراج عن ستة من الموقوفين لديهم من أبناء المنطقة الغربية على قضايا أمنية».

ومن المقرر الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع المقبل بعد شهر رمضان المبارك في مدينة سبها، جنوب البلاد، وفقا البيان.