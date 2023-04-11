ضبط متهم حاول قتل والده والاستلاء على أملاكه في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، ضبط متهم بالاعتداء على والده ومحاولة قتله والاستلاء على أملاكه بقوة السلاح.

وأفاد منشور لوزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن أعضاء قسم شرطة النجدة بمديرية أمن القره بوللي ضبطوا المتهم، المطلوب لدى مركز شرطة قصر الأخيار في 13 قضية، منها الضرب والاعتداء والإيذاء الجسيم على والده وطرده من المنزل والاستلاء على أملاكه بقوة السلاح، وكذلك تهديد والده ومحاولة قتله.

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وأوضح البيان أن المتهم قام أيضًا بالتعدي على عمه وطرده من منزله بقوة السلاح، والتهجم على ابن عمه بالسلاح الناري، وطرد زوجة أبيه من منزلها، والاعتداء عليها بضرب، بالإضافة إلى تهديد المواطنين في طريق العام، والتعدي على أرض وقطع أشجار فيها ورماية على مواطن في منزله بواسطة سلاح ناري.

وأشارت الوزارة إلى أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم وأحالته إلى مركز شرطة قصر الأخيار، من حيث الاختصاص لاستكمال الإجراءت القانونية.