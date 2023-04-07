حاول الانتحار.. ضبط متهم في واقعة سرقة بالإكراه في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الجمعة، القبض على شخص قام رفقة شخص آخر ينتحل صفة رجل أمن، بسرقة مواطن بالإكراه في طرابلس.

وورد بلاغ إلى مركز شرطة حي الأندلس يفيد بسرقة شخصين أحد المواطنين، وبعد التحري وجمع المعلومات تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس من القبض على أحد المتهمين، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة رفقة شخص آخر ينتحل صفة رجل أمن، وأفاد بأنهما يبيعان المسروقات بشارع المدار في العاصمة طرابلس.

متهم يحاول الانتحار

وخلال إيداعه غرفة الحبس الاحتياطي، حاول المتهم الانتحار لكن جرى إسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وأفاد بأنه حاول الانتحار لندمه على ارتكاب الوقائع المذكورة، وجرت إحالته إلى مركز شرطة حي الأندلس من حيث الاختصاص فيما لا يزال البحث والتحري مستمرين لضبط المتهم الآخر.