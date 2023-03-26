القبض على خادمة هتكت عرض طفلة

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة الغربي بالعاصمة طرابلس من إلقاء القبض على خادمة هتكت عرض طفلة لم تتجاوز السنوات الخمس، وفق ما أعلنت مديرية أمن طرابلس.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما استجلبت والدة الضحية عاملة لتكون مدبرة للمنزل، وأوكلت إليها كل أمور البيت من تنظيف واهتمام بالأطفال وتغيير ملابسهم ...الخ ، وفق الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وبعد فترة من العمل طلبت المدبرة الحصول على إجازة وغادرت المنزل، لتكتشف الأم بعد المغادرة واقعة هتك عرض ابنتها لدى تبديل ملابس طفلتها الداخلية.

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تطبيق مجاني للبحث عن عاملات للخدمة.

وتكثفت جهود البحث من رجال مركز شرطة الغربي، وأفادت إحدى صديقات المتهمة بأنها غادرت العاصمة لإحدى ضواحيها، وجرى إعداد كمين لها بإنشاء غرفة على أحد التطبيقات المجانية خاصة بالبحث على عاملات للخدمة في المنازل، وعرضت المتهمة خدماتها في الغرفة لتسقط في الفخ ويجري إلقاء القبض عليها.

ولدى الاستدلال معها أقرت بفعلتها، وأنها كانت تنتقم من خالة الضحية التي كانت تسيء معاملتها، ليجري إحالتها للنيابة موقوفة من حيث الاختصاص.