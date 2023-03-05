استرداد سيارة مسروقة منذ يناير الماضي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، استرداد سيارة مسروقة منذ يناير الماضي.

وأشارت في بيان، إلى تمكن أعضاء وحدة المهام الخاصة بالمديرية من ضبط سيارة نوع «دايو لاسيتي»، رصاصية اللون مبلغ عنها في واقعة سطو مسلح ومطلوبة لمركز شرطة الفرناج بتاريخ 21 يناير الماضي.

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إحالة السائق إلى المركز المختص

ونوه البيان إلى ضبطها وإحالتها رفقة السائق إلى المركز المختص.

السيارة المسروقة عقب استرداداها. (مديرية أمن طرابلس)