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جمرك ميناء مصراتة: ضبط 12 ألف قطعة سلاح مهربة داخل حاوية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 10:24 مساء
جمرك ميناء مصراتة: ضبط 12 ألف قطعة سلاح مهربة داخل حاوية
ضبط أسلحة مهربة في حاوية داخل ميناء مصراتة، 4 مارس 2023. (جمرك ميناء مصراتة)
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أعلن مركز جمرك ميناء مصراتة البحري، اليوم السبت، ضبط حاوية 20 قدماً تحتوي على 12 ألف قطعة سلاح (مسدسات) مهرّبة، وذلك بالتعاون مع «قوة العمليات المشتركة».

واحتوت مقدمة الحاوية على مواد منزلية للتمويه ولكن خلال التفتيش الدقيق تمكن رجال الجمارك من كشف وضبط الأسلحة التي وصلت إلى ميناء مصراتة على متن السفينة «بيلتاكي» عبر الخط الملاحي «CMACGM»، وفق بيان صادر عن مركز جمرك ميناء مصراتة.

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وأكد المركز عدم التهاون مع المهربين، قائلا: «سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه محاولة تهريب وإدخال الممنوعات بمختلف أشكالها».

وقالت «قوة العمليات المشتركة» في بيان، إن الحاوية وصلت إلى ميناء مصراتة على متن السفينة «بيلتاكي» التي تحمل علم دولة ليبيريا قادمة من مالطا.

ضبط أسلحة مهربة في حاوية داخل ميناء مصراتة، 4 مارس 2023. (جمرك ميناء مصراتة)
ضبط أسلحة مهربة في حاوية داخل ميناء مصراتة، 4 مارس 2023. (جمرك ميناء مصراتة)
ضبط أسلحة مهربة في حاوية داخل ميناء مصراتة، 4 مارس 2023. (جمرك ميناء مصراتة)
ضبط أسلحة مهربة في حاوية داخل ميناء مصراتة، 4 مارس 2023. (جمرك ميناء مصراتة)
ضبط أسلحة مهربة في حاوية داخل ميناء مصراتة، 4 مارس 2023. (جمرك ميناء مصراتة)
ضبط أسلحة مهربة في حاوية داخل ميناء مصراتة، 4 مارس 2023. (جمرك ميناء مصراتة)
ضبط أسلحة مهربة في حاوية داخل ميناء مصراتة، 4 مارس 2023. (جمرك ميناء مصراتة)
ضبط أسلحة مهربة في حاوية داخل ميناء مصراتة، 4 مارس 2023. (جمرك ميناء مصراتة)
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