ضبط 68 سيارة دون لوحات في سوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت شرطة مرور سوق الجمعة، اليوم السبت، 68 سيارة دون لوحات معدنية، خلال 24 ساعة.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان مقتضب، إن شرطة المرور في سوق الجمعة حررت كذلك 565 مخالفة مرورية.

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وفي وقت سابق، أوضحت المديرية في بيان، أنها ضبطت 168 سيارة دون لوحات معدنية، و141 سيارة دون رخصة قيادة خلال حملة أمنية، وأشارت إلى أن ضبط تلك السيارات جرى عبر وحدات المرور في كل من أبو سليم وعين زارة وحي الأندلس، بجانب مشاركة وحدة المهام الخاصة.

سيارات دون لوحات معدنية مضبوطة في سوق الجمعة، 4 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)