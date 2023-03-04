ضبط 168 سيارة بلا لوحات معدنية و141 دون رخصة قيادة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، إنها ضبطت 168 سيارة بدون لوحات معدنية، و141 سيارة بدون رخصة قيادة بعد حملة أمنية انطلقت صباح اليوم.

وأوضحت المديرية في بيان أن ضبط تلك السيارات جرى عبر وحدات المرور في كل من أبو سليم وعين زارة وحي الأندلس، بجانب مشاركة وحدة المهام الخاصة.

كما تقرر تحرير 1834 مخالفة مرورية، بعد العملية الأمنية التي انطلقت صباح اليوم داخل العاصمة بالتعاون مع جهاز الدعم والاستقرار وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية المختلفة.

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ضبط المخالفين ومعرقلي حركة السير

وأكدت المديرية شن حملة أمنية في عدد من مناطق العاصمة بهدف ضبط المخالفين ومعرقلي حركة السير تنفيذا لتعليمات مدير الأمن الجديد، اللواء مصطفى وهيبة.

والأحد الماضي، أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، قرارًا بتكليف اللواء خليل مصطفى وهيبة بمهام مدير أمن طرابلس، بعد أن كان رئيسا لقسم المراجعات الداخلية في المديرية.

سيارات جرى ضبطها بعد حملة أمنية في طرابلس، 4 مارس 2023 (مديرية أمن طرابلس)