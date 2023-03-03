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ضبط 7 سيارات مسروقة وتحرير 343 مخالفة مرورية في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 01:55 صباحا
ضبط 7 سيارات مسروقة وتحرير 343 مخالفة مرورية في زليتن
تمركز أمني للدوريات التابعة لإدارة شؤون المرور والتراخيص في مدينة زليتن، الخميس 2 مارس 2023 (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، عن ضبط 8 مركبات آلية في مدينة زليتن خلال 48 ساعة، سبعة منها مسروقة، ومُبلَّغ عنها من قبل غرفة العمليات الرئيسية، والمركبة الثامنة تبين أن مستندات الملكية واللوحات المعدنية مزورة.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الدوريات التابعة لإدارة شؤون المرور والتراخيص توجهت إلى مدينة زليتن، وجرى إنشاء تمركزات وبوابات أمنية بالمدينة، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة عمل وزارة الداخلية والتي تهدف إلى المجاهرة بالأمن وضبط المخالفين والمركبات المطلوبة والمسروقة.

- الداخلية: ضبط 3 سيارات مسروقة بعد تفعيل تطبيق الاستعلام الأمني

وأضافت الوزارة أن الدوريات الأمنية حررت 343 مخالفة مرورية خلال 48 ساعة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية، وجرى تسليم المركبات والوثائق إلى مديرية أمن زليتن.

تمركز أمني للدوريات التابعة لإدارة شؤون المرور والتراخيص في مدينة زليتن، الخميس 2 مارس 2023 (وزارة الداخلية)
تمركز أمني للدوريات التابعة لإدارة شؤون المرور والتراخيص في مدينة زليتن، الخميس 2 مارس 2023 (وزارة الداخلية)
تمركز أمني للدوريات التابعة لإدارة شؤون المرور والتراخيص في مدينة زليتن، الخميس 2 مارس 2023 (وزارة الداخلية)
تمركز أمني للدوريات التابعة لإدارة شؤون المرور والتراخيص في مدينة زليتن، الخميس 2 مارس 2023 (وزارة الداخلية)
تمركز أمني للدوريات التابعة لإدارة شؤون المرور والتراخيص في مدينة زليتن، الخميس 2 مارس 2023 (وزارة الداخلية)
تمركز أمني للدوريات التابعة لإدارة شؤون المرور والتراخيص في مدينة زليتن، الخميس 2 مارس 2023 (وزارة الداخلية)
تمركز أمني للدوريات التابعة لإدارة شؤون المرور والتراخيص في مدينة زليتن، الخميس 2 مارس 2023 (وزارة الداخلية)
تمركز أمني للدوريات التابعة لإدارة شؤون المرور والتراخيص في مدينة زليتن، الخميس 2 مارس 2023 (وزارة الداخلية)
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