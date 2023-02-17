الداخلية: ضبط 3 سيارات مسروقة بعد تفعيل تطبيق الاستعلام الأمني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، عن ضبط 3 مركبات آلية مسروقة خلال الساعة الأولى من استخدام تطبيق الاستعلام الأمني الذي فعّله مركز المعلومات والتوثيق أمس وإجراء تجارب ميدانية له.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن إدارة شؤون المرور والتراخيص ضبطت اليوم المركبات الثلاثة، تتويجًا لجهود فريق المركز بالتعاون مع كافة مكونات وزارة الداخلية في تحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان وتقديم أفضل الخدمات الأمنية.

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وأمس الأربعاء، كشفت وزارة الداخلية عن استخدام نظام كاميرات المراقبة الذكية، وربطه بقواعد بيانات نظام البلاغات عن السيارات المسروقة والمطلوبة، وإجراء الاختبارات الأولية لتجريب النظام من قبل مهندسي مركز المعلومات والتوثيق.

يأتي هذا النظام في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الداخلية بإشراف مركز المعلومات والتوثيق، من خلال ميكنة العمل بإدارة شؤون المرور والتراخيص وتزويدها بالتقنية الحديثة في مختلف مجالات العمل الإداري وأعمال البحث والتحري وضبط السيارات المسروقة والمطلوبة.

إحدى السيارات المسترجعة، الخميس 16 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)

إحدى السيارات المسترجعة، الخميس 16 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)

إحدى السيارات المسترجعة، الخميس 16 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)