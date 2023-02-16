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«الداخلية» تستعد لتتبع السيارات المسروقة بنظام الكاميرات الذكية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 01:56 صباحا
«الداخلية» تستعد لتتبع السيارات المسروقة بنظام الكاميرات الذكية
جانب من اجتماع مركز المعلومات والتوثيق وإدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية، الأربعاء 15 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
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تستعد وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لاستخدام نظام كاميرات المراقبة الذكية، وربطه بقواعد بيانات نظام البلاغات عن السيارات المسروقة والمطلوبة، وإجراء الاختبارات الأولية لتجريب النظام من قبل مهندسي مركز المعلومات والتوثيق.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عُقد اليوم الأربعاء بمقر مركز المعلومات والتوثيق مع إدارة شؤون المرور والتراخيص برئاسة اللواء البهلول شنانة مدير عام المركز، وبحضور عدد من الضباط والمهندسين المختصين في تقنية المعلومات من الجانبين.

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يأتي هذا النظام في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الداخلية بإشراف مركز المعلومات والتوثيق، من خلال ميكنة العمل بإدارة شؤون المرور والتراخيص وتزويدها بالتقنية الحديثة في مختلف مجالات العمل الإداري وأعمال البحث والتحري وضبط السيارات المسروقة والمطلوبة.

وتناول الاجتماع الخطط والبرامج التي جرى تنفيذها بين الجانبين، ونتائجها الملموسة على أرض الواقع، والتي تمثلت في ضبط العديد من المركبات المسروقة والمطلوبة خلال فترة قصيرة، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وأكد اللواء البهلول شنانة أن الأعمال متواصلة لتطوير النظام وتعديله ومتابعته ميدانيًا لضمان تحقيق أفضل النتائج، بما يسهم في تطوير الخدمات الأمنية في مجال المرور والتراخيص.

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