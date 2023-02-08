ضبط سيارة مسروقة تابعة لإدارة الاستخبارات العسكرية في الفرناج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، ضبط دوريات الطرق السريعة بإدارة شؤون المرور والتراخيص والمتمركزة بمنطقة قرقاش، مركبة آلية نوع «كيا سيراتو» موديل 2013 تتبع إدارة الاستخبارات العسكرية.

وأضافت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن السيارة المضبوطة مسروقة من دائرة اختصاص مركز شرطة الفرناج، ومبلغ عنها من قبل غرفة العمليات الرئيسية بموجب البرقية رقم 2800 بتاريخ 18 يونيو 2018.

- ضبط سيارة مطلوبة لمركز شرطة الفرناج

وأفادت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتسليم المركبة والمتهم لمركز الشرطة المختص.

السيارة المستردة (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)