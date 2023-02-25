ضبط 237 سيارة بدون لوحات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم السبت أن شرطة مرور أبوسليم ضبطت 237 سيارة بدون لوحات معدنية بإحدى مداخل العاصمة.

وأشارت المديرية في بيان إلى تحرير 1578 مخالفة خلال ثلاث أيام متواصلة من قبل شرطة أبو سليم أيضا.

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حادث مروري بطريق المطار

وفي سياق آخر، أكد البيان وقوع حادث مروري بين سيارتين بالإشارة الضوئية طريق المطار نتيجة ثقب بإطار واحدة منهما، مما تسبب في فقدان أحد السائقين السيطرة على عجلة القيادة واصطدام سيارته بالأخرى، فيما أسفر الحادث عن إصابة بسيطة.

سيارات ضبطتها شرطة مرور أبو سليم بطرابلس. (مديرية أمن طرابلس)

سيارات ضبطتها شرطة مرور أبو سليم بطرابلس. (مديرية أمن طرابلس)