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النيابة العامة: حبس «عسكري» اعتدى على شرطي مرور في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 11:11 مساء
النيابة العامة: حبس «عسكري» اعتدى على شرطي مرور في ترهونة
شرطي المرور المعتدى عليه، الأربعاء 8 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس متهم بالاعتداء على أحد عناصر الشرطة التابعين لقسم المرور والتراخيص – ترهونة.

وأفاد مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن المحقق استقصى الظروف الملابسة لواقعة الاعتداء، واستدل على «اتجاه إرادة أحد منسوبي الوحدات العسكرية إلى ارتكاب ممارسة خاطئة، بتعمده ضرب المجني عليه، وإهانته أثناء تأدية وظيفته، فأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية».

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«الداخلية»: «اللواء 444» قتال سلّم المتهم
من جهتها، أشارت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى التواصل مع «آمر اللواء 444 قتال التابع لرئاسة الأركان العامة»، والذي أبدى استعداده للتعاون مع وزارة الداخلية والجهات القضائية، لافتة إلى أنه «بادر بتسليم وإحالة المسؤول على الواقعة لمكتب النائب العام لاستكمال إجراءات الدعوى الجنائية».

ولفتت إلى أن مدير مكتب وزير الداخلية استقبل عضو هيئة الشرطة المعتدى عليه، التابع لمديرية أمن ترهونة، مؤكدة «سيادة القانون» وأن «الجميع تحت طائلته»، مطالبة بـ«احترام رجل الشرطة وتقديم كافة الدعم له نظير الجهود التي يقوم بها للمحافظة على الأمن والاستقرار».

شرطي المرور المعتدى عليه، الأربعاء 8 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
شرطي المرور المعتدى عليه، الأربعاء 8 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
شرطي المرور المعتدى عليه، الأربعاء 8 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
شرطي المرور المعتدى عليه، الأربعاء 8 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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