سيارة تسقط في حفرة بالطريق الساحلي المحاذي لسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

سقطت سيارة في حفرة بالطريق الساحلي المحاذي لمدينة سرت؛ ما تسبب في وقوع إصابتين، وفق ما أفاد مصدر بقسم مرور المدينة.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن الحادث وقع ليل الخميس، عندما تدحرجت سيارة من نوع «هونداي سوناتا» بيضاء اللون في «خط حفر» لأعمال صيانة جارية شرق جسر الغربيات، ورجح أن يكون سبب الحادث السرعة الزائدة أو النوم خلال القيادة.

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وتسبب الحادث في إصابة سائق السيارة إصابة بليغة ونقله إلى قسم العناية بمستشفى بن سينا في سرت، فيما تلقى مرافقه الإسعافات اللازمة وغادر المستشفى بعد الاطمئنان عليه.

سيارة سقطت في حفرة صيانة بالطريق الساحلي الموازي لسرت، 17 فبراير 2023. (بوابة الوسط)

سيارة سقطت في حفرة صيانة بالطريق الساحلي الموازي لسرت، 17 فبراير 2023. (بوابة الوسط)