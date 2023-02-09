انقلاب شاحنة يعرقل حركة السير قرب مجمع الصحي غرغور بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تسبب انقلاب شاحنة على الطريق بالقرب من المجمع الصحي غرغور في العاصمة طرابلس اليوم الخميس، في عرقلة حركة السير وازدحام مروري خاصة لقائدي المركبات المتجهين إلى طريق المطار، بحسب ما أعلنته مديرية أمن طرابلس.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن دوريات قسم مرور أبوسليم تعمل هذه الأثناء على إزالة الشاحنة من الطريق وتسهيل الحركة المرورية. ولم تعلن المديرية تفاصيل أخرى بشأن الحادث بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

- حجز السيارات المركونة عشوائيا بشوارع وسط طرابلس اعتبارا من الأربعاء

وتحاول أقسام المرور في مناطق طرابلس هذه الأيام معالجة التكدّس المروري الذي تشهده عدد من شوارع العاصمة بالإيقاف العشوائي للسيارات بالشوارع الرئيسية. ونوّهت المديرية قبل يومين إلى أنها ستضطر لحجز السيارات المركونة عشوائيا وسط العاصمة.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس بأن مكتب شؤون المرور سيباشر إزالة كافة السيارات المعرقلة لحركة السير وسط العاصمة خاصة بشارع ميزران، وشارع البلدية، وشارع الاستقلال (امحمد المقريف)، وشارع 24 ديسمبر (أول سبتمبر).