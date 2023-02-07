حجز السيارات المركونة عشوائيا بشوارع وسط طرابلس اعتبارا من الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

نوهت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه سيجري حجز السيارات المركونة عشوائيًا لدى مستودعات مكتب شؤون المرور والتراخيص التابع لمديرية أمن طرابلس اعتبارًا من غدٍ الأربعاء.

وطالبت وزارة الداخلية في تنويه نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» سائقي المركبات الآلية «بعدم ركن مركباتهم بشكل عشوائي أو مزدوج داخل شوارع وسط العاصمة طرابلس اعتبارًا من يوم الغد الأربعاء»، منبهة إياهم إلى أنه «سيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من قبل مديرية أمن طرابلس ونقل المركبات المركونة عشوائيًا للمستودعات الخاصة بحجز المركبات التابعة لمكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس».

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وقالت مديرية أمن طرابلس من جهتها، إن الركن العشوائي للسيارات يتسبب في زيادة حدة الازدحام المروري وينعكس سلبًا على قائدي المركبات الآلية والمترجلين على الطريق العام، مؤكدة أنه سيجري تطبيق مخالفات لغير الملتزمين وفقًا لأحكام القانون، كما سيجري نقل المركبات المركونة عشوائيًا إلى مستودع بن عاشور التابع لمكتب شؤون المرور.

ركن عشوائي ومواقف فارغة من السيارات في طرابلس

وانتقدت المديرية، في وقت سابق اليوم، الركن العشوائي للسيارات بشوارع وسط طرابلس رغم وجود مواقف فارغة من السيارات، وذلك ردًا على شكاوى مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم توافر مواقف للسيارات وسط العامة.

كما نوهت مديرية أمن طرابلس بأن مكتب شؤون المرور سيباشر إزالة كافة السيارات المعرقلة لحركة السير وسط العاصمة خاصة بشارع ميزران، وشارع البلدية، وشارع الاستقلال (امحمد لمقريف)، وشارع 24 ديسمبر (أول سبتمبر).