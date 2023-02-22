ضبط 163 متهمًا في قضايا مختلفة خلال يناير بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، ضبط 163 متهمًا ذمة قضايا جنائية وجنح خلال شهر يناير الماضي، بحسب الإحصائية الجنائية المسجلة بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس.

وأظهرت الإحصائية التي نشرتها الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، ضبط 21 متهما في جريمة قتل، وشخص واحد بتهمة الشروع في القتل، و18 شخصًا جرى ضبطهم بناء على أمر قبض.

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كما شملت الإحصائية شخصًا متهمًا بجريمة خطف، و10 أشخاص متهمين في قضايا السرقة بالإكراه، 52 متهمًا بالسرقة، و60 متهمًا في قضايا جنح مختلفة.

الإحصائية الجنائية المسجلة بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس خلال شهر يناير للعام 2023م (وزارة الداخلية)