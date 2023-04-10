باتيلي: المجلس الرئاسي شريك أساسي في خطة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، دور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الداعم للذهاب للانتخابات خلال عام 2023، معتبراً أن المجلس الرئاسي شريك أساسي في خطة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات.



واستقبل المنفي، اليوم الإثنين، الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي. وقدم باتيلي خلال اللقاء إحاطةً كاملةً حول زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار ولقائاته مع عدد من الأطراف المحلية واللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، كما جرى استعراض ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

- باتيلي يثني على جهود القادة العسكريين والأمنيين في تأمين الجنوب وحماية الموارد الطبيعية

- باتيلي يصل سبها ويلتقى مشايخ وأعيان الجنوب الليبي

- باتيلي يشيد بالقيادات الأمنية والعسكرية ويزور سبها خلال اليومين المقبلين

باتيلي والدبيبة

وفي وقت سابق، قدم باتيلي إحاطة حول زيارته لدول السودان وتشاد إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، لقائه برؤساء الدول ووزراء الدفاع لمناقشة خروج المقاتلين الأجانب وفق تنسيق دولي، وكذلك لقاء بنغازي اليومين الماضيين بشأن التنسيق الأمني وزيارته لمدينة سبها ونتائج اجتماعاته فيها.

المنفي وباتيلي خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 10 أبريل 2023. (المجلس الرئاسي)