باتيلي يثني على جهود القادة العسكريين والأمنيين في تأمين الجنوب وحماية الموارد الطبيعية

القاهرة - بوابة الوسط

أثنى الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، على جهود القادة العسكريين والأمنيين في تأمين المنطقة الجنوبية وحماية الموارد الطبيعية للبلاد، وفق سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابها على «تويتر» عقب عودته من مدينة سبها إلى العاصمة طرابلس

وزار باتيلي في وقت سابق اليوم الأحد، مدينة سبها، واجتمع هناك مع عدد من المشايخ والأعيان ومنظمات المجتمع المدني والنساء والقيادات العسكرية والأمنية بالمنطقة الجنوبية.

سبب زيارة باتيلي إلى مدينة سبها

وقال باتيلي في أولى تغريداته عن الزيارة إنها تأتي «في إطار تواصله المستمر مع الأطراف الليبية المعنية والرامي إلى التمكين من إجراء الانتخابات»، موضحا أنه التقى «اليوم بقادة عسكريين وأمنيين من أجزاء مختلفة من الجنوب».

- باتيلي من سبها: على القادة السياسيين تحمُّل مسؤولياتهم التاريخية في إنهاء معاناة شعب ليبيا

- باتيلي يصل سبها ويلتقى مشايخ وأعيان الجنوب الليبي

- باتيلي يطالب القيادات العسكرية والأمنية بإبراز التزامهم بضمان بيئة مواتية للانتخابات

- باتيلي يشيد بالقيادات الأمنية والعسكرية ويزور سبها خلال اليومين المقبلين

وأشاد باتيلي في تغريدته الأولى «بالمبادرات الشجاعة والوطنية التي قدمها قادتهم لتضميد الجراح المادية والمعنوية جراء النزاع وذلك في سبيل ليبيا».

لقاءات باتيلي مع القادة العسكريين والأمنيين

وذكر باتيلي في تغريدته الثانية بأنه التقى «على مدى الأسابيع القليلة الماضية بالعديد من القادة العسكريين والأمنيين في ليبيا بغية مدّ الجسور بين الأطراف الليبية الفاعلة سعياً لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وتأمين التزامهم بإيجاد بيئة أمنية مواتية للانتخابات».

وفي التغريدة الثالثة قال باتيلي «أثنيتُ على جهودهم للحفاظ على الأمن في الجنوب وضمان وحدة وسلامة الأراضي الليبية، كما أثنيت أيضاً على عملهم من أجل حماية الموارد الطبيعية للبلاد، والتي تظل المصدر الرئيسي للدخل لليبيا والتي يتعين تسخيرها لصالح جميع الليبيين».

لقاء باتيلي مع القيادات العسكرية والأمنية بالجنوب في مدينة سبها، الأحد 9 أبريل 2023. (البعثة الأممية)

لقاء باتيلي مع القيادات العسكرية والأمنية بالجنوب في مدينة سبها، الأحد 9 أبريل 2023. (البعثة الأممية)

لقاء باتيلي مع القيادات العسكرية والأمنية بالجنوب في مدينة سبها، الأحد 9 أبريل 2023. (البعثة الأممية)