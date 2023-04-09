باتيلي يصل سبها ويلتقى مشايخ وأعيان الجنوب الليبي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

وصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي والوفد المرافق له إلى مدينة سبها (جنوب البلاد)، اليوم الأحد لعقد سلسلة من اللقاءات مع أعيان الجنوب الليبي.



مشاورات باتيلي في الجنوب الليبي

وذكر مراسل «بوابة الوسط» في سبها أن باتيلي التقى مع مشايخ وأعيان الجنوب في سبها. وأجرى باتيلي سلسلة مشاورات خارجية ومحلية، وشارك مؤخرا في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ببنغازي، ومن المقرر الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع القادم بعد شهر رمضان المبارك في مدينة سبها، جنوب البلاد.

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وسبق أن دعا المبعوث الأممي الوجهاء والأعيان وجميع القيادات الاجتماعية والمكونات الثقافية في ربوع ليبيا إلى المشاركة بفاعلية وتقديم الدعم الكامل من أجل إجراء انتخابات سلمية وحرة ونزيهة وشاملة هذا العام، وذلك خلال اجتماع باتيلي، أول من أمس الجمعة، مع مجموعة من الوجهاء والمشايخ من المنطقة الشرقية.

ياتيلي والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مدينة سبها (جنوب البلاد)، اليوم الأحد، 9 أبريل 2023. (الإنترنت)

ياتيلي والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مدينة سبها (جنوب البلاد)، اليوم الأحد، 9 أبريل 2023. (الإنترنت)

ياتيلي والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مدينة سبها (جنوب البلاد)، اليوم الأحد، 9 أبريل 2023. (الإنترنت)