بحضور باتيلي.. انطلاق اجتماع القيادات العسكرية والأمنية من شرق وغرب ليبيا في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت مساء اليوم الجمعة بقصر المؤتمر بفندق الفضيل «جليانة» في مدينة بنغازي، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والقيادات العسكرية والأمنية والميدانية من شرق وغرب ليبيا، بحضور الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

ويستمر اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية والميدانية رفيعة المستوى من شرق وغرب ليبيا في مدينة بنغازي، على مدار يومين، بحضور باتيلي.

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وبحسب جدول الأعمال الذي اطّلعت عليه «بوابة الوسط» من المقرر أن يصدر ليل السبت - الأحد، بيان ختامي عن الاجتماع، الذي يأتي بناء على اتفاق الطرفين خلال اجتماعهما الأول الذي عقد في العاصمة طرابلس قبل أيام.

ووصل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وقيادات أمنية وعسكرية بالمنطقة الغربية في وقت سابق، اليوم الجمعة، إلى مطار بنينا في بنغازي للقاء نظرائهم التابعين القيادة العامة، حيث كان في استقبالهم وكيل وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي اللواء صلاح الخفيفي، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي.

اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية من شرق وغرب ليبيا في بنغازي، الجمعة 7 أبريل 2023. (الإنترنت)

اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية من شرق وغرب ليبيا في بنغازي، الجمعة 7 أبريل 2023. (الإنترنت)

وصول باتيلي إلى مقر اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية من شرق وغرب ليبيا في بنغازي، الجمعة 7 أبريل 2023. (الإنترنت)