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اجتماع طرابلس: اتفاق على مواصلة طريق توحيد المؤسسة العسكرية وإيجاد حكومة موحدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 01:55 مساء
اجتماع طرابلس: اتفاق على مواصلة طريق توحيد المؤسسة العسكرية وإيجاد حكومة موحدة
صورة تذكارية تجمع باتيلي بالمشاركين في الاجتماع الأمني رفيع المستوى بطرابلس، 26 مارس 2023، (البعثة الأممية)
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توصل المشاركون في الاجتماع الأمني رفيع المستوى بالعاصمة طرابلس أمس الأحد، إلى توافق حول عدة نقاط منها «مواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة، وإيجاد حكومة موحدة».

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع، الذي حضره أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في طرابلس، بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، وفق ما جاء على الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، اليوم الإثنين.

الالتزام بحوار داخل الأراضي الليبية
ونص البيان أيضا على أن «أن يكون الحوار ليبيا - ليبيا وداخل الأراضي الليبية، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس».

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كما دعا البيان إلى «نبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله على كامل التراب الليبي، وزيادة المجهودات لحل مشاكل المهجرين والنازحين والمتضررين من الاقتتال والحروب، واستكمال جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر، و المضي في مسعى الانتخابات، وحث مجلسي النواب والأعلى للدولة على استكمال الإجراءات المنوطة بهم»، على أن يعقد الاجتماع المقبل في مدينة بنغازي خلال شهر رمضان.

باتيلي يجدد الدعوة إلى توطيد السلام
وخلال الاجتماع، جدد باتيلي دعوته إلى جميع القادة في الشرق والغرب والجنوب «إلى توطيد دعائم السلام في ليبيا»، مشيرا إلى أن «قادة الوحدات الأمنية والعسكرية سيضطلعون بدورٍ مهمٍ في التوافق حول الترتيبات الأمنية والقضايا الرئيسية الأخرى التي ترافق المسار الانتخابي».

وضم وفد القيادة العامة الذي وصل إلى العاصمة طرابلس في وقت سابق اليوم، كل من رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرزاق الناظوري، ووكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، فرج قعيم، ومدير مكتب المشير خليفة حفتر، خيري التميمي، وآمر «اللواء 128 معزز» حسن معتوق الزادمة، وآمر «لواء طارق بن زياد» عمر مراجع، وعضوي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» مراجع العمامي والمهدي الشريف، بالإضافة إلى باسم البوعيشي.

ومثل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في الاجتماع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، كل من آمر «لواء 444 قتال» محمود حمزة، ورئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، وآمر «اللواء 52 مشاة» التابع لمنطقة الساحل الغربي العسكرية محمود حمزة، وآمر قوة مكافحة الإرهاب مختار الجحاوي، وآمر الكتيبة 301 مشاة عبدالسلام الزوبي، وآمر قوة العمليات المشتركة العميد عمر بوغدادة.

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