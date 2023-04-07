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تعرف على جدول أعمال اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 09:20 مساء
تعرف على جدول أعمال اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي
الفريق امراجع العمامي مصافحا اللواء أحمد أبوشحمة لدى نزوله من سلم الطائرة رفقة وفد المنطقة الغربية بمطار بنينا، الجمعة 7 أبريل 2023. (الإنترنت)
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تعقد قيادات أمنية وعسكرية وميدانية رفيعة المستوى من شرق وغرب ليبيا اجتماعا رفيع المستوى في مدينة بنغازي، يستمر على مدى يومين، بحضور الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبدالله باتيلي.

ووصل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وقيادات أمنية وعسكرية بالمنطقة الغربية في وقت سابق، اليوم الجمعة، إلى مطار بنينا في بنغازي للقاء نظرائهم التابعين القيادة العامة، حيث كان في استقبالهم وكيل وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي اللواء صلاح الخفيفي، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي.

جدول أعمال اليوم الأول
وحسب جدول أعمال الزيارة التي تأتي تنفيذا لاتفاق الطرفين في الاجتماع السابق الذي عقد في العاصمة طرابلس، فإن وفد المنطقة الغربية جرى استقباله بمطار بنينا بصالة المراسم قبل أن يتوجه إلى مكان الإقامة بفندق الفضيل، وحضور مأدبة إفطار بمطعم الفندق على شرف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

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وعقب تناول وجبة الإفطار يتوجه الوفدان إلى قاعة الاجتماعات بفندق الفضيل (جليانا)، ليبدأ اجتماع اليوم الأول بعزف النشيد الوطني ثم تلاوة القرآن الكريم، تليها كلمة ترحيب يلقيها آمر «لواء طارق بن زياد» التابع للقيادة العامة العميد عمر امراجع، ثم تعقب ذلك جلسة شعرية سيلقى خلالها بعض من الشعراء عددا من القصائد في نهاية اليوم الأول حسب جدول الأعمال.

جدول أعمال اليوم الثاني
وتبدأ الجلسة الرسمية بين الوفدين غدا السبت، عند الساعة التاسعة والنصف مساء، والتي سيلقي خلالها رئيس وفد القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة الفريق أمراجع العمامي كلمة، ثم تليها كلمة رئيس وفد المنطقة الغربية باللجنة العسكرية المشتركة اللواء أحمد أبوشحمة، تعقبها كلمة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبدالله باتيلي.

بعد ذلك، سيتعين خروج الصحفيين من قاعة الاجتماعات لترك مساحة للوفدين للتداول، تعقبها استراحة، ثم عودة لاستكمال مناقشة جدول أعمال الاجتماع، قبل أن يصدر البيان الختامي، الذي سيليه التقاط الوفدين لصورة جماعية أمام قاعة الاجتماعات، قبل أن يخرج الوفدان من القاعة للقيام بجولة في ساحة الكيش، وشارع فينيسيا والرجوع إلى مقر الإقامة.

وسيشهد الوفدان في فندق الإقامة حفلا فنيا لفرقة مألوف درنة على مأدبة السحور بالفندق، قبل أن يخرج الوفدان إلى مطار بنينا والسفر إلى مطار الأبرق يوم الإثنين، للقيام برحلة إلى آثار شحات، حيث ستقام هناك مأدبة إفطار بمنطقة شحات على شرف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، بعدها سيستقل الوفدان الطائرة عائدين إلى مدينتي بنغازي وطرابلس في ختام برنامج الزيارة.

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