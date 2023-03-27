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جولة لأعضاء «5+5» في المدينة القديمة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 09:22 صباحا
جولة لأعضاء «5+5» في المدينة القديمة بطرابلس
أعضاء لجنة «5+5» خلال زيارتهم المدينة القديمة في ظل تأمين أفراد مديرية أمن طرابلس، 26 مارس 2023، (أمن طرابلس)
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زار أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» المدينة القديمة بالعاصمة طرابلس والتي تزينت لمناسبة حلول شهر رمضان.

جاءت الجولة في الساعات المتأخرة من ليل أمس الأحد، وفي ظل تأمين كبير لعناصر مديرية أمن طرابلس والأجهزة الأمنية الأخرى، حسب ما جاء على صفحة المديرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الاجتماع الأمني في طرابلس
وقبل تلك الجولة، استضاف مجمع قاعات فندق ريكسوس بالعاصمة اجتماعا أمنيا رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، ضم ممثلين عن حكومة الوحدة والقيادة العامة واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وقيادات عسكرية من شرق وغرب ليبيا.

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وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع جاء «لتوحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات ووضع الآليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمينها، ونبذ الفرقة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان».

وضم وفد القيادة العامة الذي وصل إلى العاصمة طرابلس في وقت سابق اليوم، كل من رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرزاق الناظوري، ووكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، فرج قعيم، ومدير مكتب المشير خليفة حفتر، خيري التميمي، وآمر «اللواء 128 معزز» حسن معتوق الزادمة، وآمر «لواء طارق بن زياد» عمر مراجع، وعضوي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» مراجع العمامي والمهدي الشريف، بالإضافة إلى باسم البوعيشي.

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