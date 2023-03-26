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الناظوري وقيادات عسكرية تابعة للقيادة العامة يصلون طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 05:57 مساء
الناظوري وقيادات عسكرية تابعة للقيادة العامة يصلون طرابلس
الناظوري والحداد في اجتماع مجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، الخميس، 16 مارس 2023. (البعثة الأممية)
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وصل رئيس الأركان العامة وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وقيادات عسكرية تابعة للقيادة العامة، اليوم الأحد، العاصمة طرابلس، حيث كان في استقبالهم بمطار معيتيقة عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية.

وأظهرت صور جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن من بين القيادات التابعة للقيادة العامة التي وصلت طرابلس كل من آمر لواء «طارق بن زياد» عمر مراجع، ووكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم، وآمر اللواء «128 معزز» حسن معتوق الزادمة.

- بحضور الحداد والناظوري.. مجموعة العمل الأمنية تبحث دور ومهام القوة العسكرية المشتركة

ويأتي اجتماع القيادات العسكرية في طرابلس، بعد أسبوع من اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين والتي حضرها رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد ورئيس الأركان التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

ووفق البيان الصادر عن البعثة عن اجتماع تونس الذي عُقِد منتصف الشهر الجاري، فقد تطرق المشاركون «إلى الاستعدادات بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الموضوعة في القاهرة الشهر الماضي». وأكدت الرئاسة المشتركة «أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة ليبيا، ودعت إلى تقديم دعم بناء من المجتمع الدولي للمساعي الحميدة للأمم المتحدة».

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