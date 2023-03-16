بحضور باتيلي.. عسكريون من المنطقتين الغربية والشرقية يتفقون على 7 معايير لبناء الثقة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت بعثة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن عددًا من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المنطقتين الغربية والشرقية ولجنة «5+5»، اتفقوا على معايير بناء الثقة لدعم المصالحة الوطنية.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، إلى أنها نظمت اجتماعًا اليوم الأربعاء في تونس بحضور الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي شاركت فيه اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المنطقتين الغربية والشرقية.

أهداف الاجتماع

وأضافت أن هذا الاجتماع يهدف إلى إرساء بيئة آمنة ومواتية للدفع بالعملية السياسية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الحالي 2023.

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وأكد المجتمعون، وفق البيان على أن «مصالح ليبيا وشعبها تأتي في المرتبة الأولى، وأنها تتجاوز كل المصالح الشخصية للأطراف كافة»، بالإضافة إلى الاتفاق على توحيد الصف، والمضي قدمًا باتجاه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا خلال العام الجاري 2023.

اجتماعات في طرابلس وبنغازي

وشدد الحاضرون على ضرورة تواصلهم، والاستمرار في عقد اجتماعات داخل ليبيا في طرابلس وبنغازي، الأمر الذي من شأنه أن يعطي رسائل إيجابية ويبعث روح الأمل لدى المواطنين الليبيين.

وأكد قادة الوحدات العسكرية والأمنية المشاركون، في الاجتماع، على ضرورة الامتناع عن استخدام القوة وأعمال العنف، والاعتقال أو التهديد، للحصول على مكاسب سياسية، أو مادية، أو لمصالح جهوية أو فئوية، مشددين على رفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.