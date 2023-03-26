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بالصور.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 08:46 مساء
بالصور.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس
الككلي والطرابلسي في استقبال وفد القيادة العامة لدى وصولهم فندق ريكسوس في طرابلس، الأحد 26 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)
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وصل وفد يضم قيادات عسكرية وميدانية تابعة للقيادة العامة، عصر اليوم الأحد، فندق ريكسوس في العاصمة طرابلس، وذلك تمهيدًا لاجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية بحضور الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

ويضم وفد القيادة العامة الذي وصل العاصمة طرابلس كلًا من رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، ووكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، فرج قعيم، ومدير مكتب المشير خليفة حفتر، خيري التميمي، وآمر «اللواء 128 معزز» حسن معتوق الزادمة، وآمر «لواء طارق بن زياد» عمر مراجع، وعضوي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» مراجع العمامي والمهدي الشريف، بالإصافة إلى باسم البوعيشي.

- الناظوري وقيادات عسكرية تابعة للقيادة العامة يصلون طرابلس

ونشرت مديرية أمن طرابلس صورًا لاستقبال وفد القيادة العامة لدى وصوله فندق ريكسوس؛ حيث كان في استقبالهم كل من وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، ورئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي، وآمر «اللواء 444 قتال» محمود حمزة، وعدد من المسؤولين.

من اليسار آمر «لواء 444 قتال» محمود حمزة، وآمر «لواء طارق بن زياد» عمر مراجع بفندق ريكسوس في طرابلس، الأحد 26 كارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)
من اليسار آمر «لواء 444 قتال» محمود حمزة، وآمر «لواء طارق بن زياد» عمر مراجع بفندق ريكسوس في طرابلس، الأحد 26 كارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)
استقبال وفد القيادة العامة لدى وصوله فندق ريكسوس في طرابلس، الأحد 26 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)
استقبال وفد القيادة العامة لدى وصوله فندق ريكسوس في طرابلس، الأحد 26 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)
استقبال وفد القيادة العامة لدى وصوله فندق ريكسوس في طرابلس، الأحد 26 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)
استقبال وفد القيادة العامة لدى وصوله فندق ريكسوس في طرابلس، الأحد 26 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)
استقبال وفد القيادة العامة لدى وصوله فندق ريكسوس في طرابلس، الأحد 26 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)
استقبال وفد القيادة العامة لدى وصوله فندق ريكسوس في طرابلس، الأحد 26 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)
استقبال وفد القيادة العامة لدى وصوله فندق ريكسوس في طرابلس، الأحد 26 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)
استقبال وفد القيادة العامة لدى وصوله فندق ريكسوس في طرابلس، الأحد 26 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)
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