باتيلي: اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي رمز للوحدة والسيادة

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أن اجتماع القيادات العسكرية والأمنية من شرق وغرب ليبيا «رمز لوحدة وسيادة ليبيا»، حاثاً المشاركين «على عدم خذلان شعب وأطفال ليبيا، أطفالكم الذين يتطلعون إلى مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا من خلال مواصلة السير على طريق السلام، دون تراجع أو نكوص».

وقال باتيلي في كلمته خلال الاجتماع الذي بدأ مساء الجمعة في مدينة بنغازي، «نعلم جميعاً أن حل الأزمة الليبية بشكل كامل، ووضع حد للجمود السياسي الراهن، يحتاجان إلى وقت ومثابرة وصبر. ومع ذلك، أنا متأكد من أن استمرار التنسيق والتعاون بينكم يمثل فرصة سانحة لمواصلة الحوار، وبناء الثقة، وتبادل الآراء حول كيفية توفير أساس متين لتسوية سياسية تُتَوج بحل الأزمة الليبية من خلال خلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة عام 2023».

باتيلي: إنهاء الانقسام والمضي نحو الانتخابات أمر مطلوب

وشدد باتيلي على أن إصرار المشاركين على «دعم المساعي الحميدة للأمم المتحدة من أجل حل الأزمة الحالية، والتزامهم بإنهاء الانقسام والمضي بثبات نحو انتخابات شاملة أمرٌ مطلوب». معتبراً أنه «بذلك الإصرار وهذا الالتزام»، فإن الحضور يدعمون الليبيين ووطنهم.

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ونبّه باتيلي القيادات العسكرية والأمنية الحاضرة إلى أنهم «شركاء في المسؤولية مع مختلف القادة السياسيين الآخرين، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، من أجل تهيئة بيئة سلمية، وتأمين مستقبل مستقر ومزدهر للجميع في ليبيا»، لافتاً إلى أن «هذا التوجه الوطني الذي اخترتموه، يجب ألا يحيد عن مساره بسبب خطابات الاستقطاب التي يميل البعض للترويج لها»، حاثاً إياهم على البقاء «متحدين» والاستمرار في وحدتهم من أجل ليبيا.

باتيلي: السلام والاستقرار والتنمية والازدهار هي ثمارٌ لمصالحة حقيقية

وأكد باتيلي على أن «السلام والاستقرار والتنمية والازدهار هي ثمارٌ لمصالحة حقيقية، وحسن النوايا، وتقديم تنازلات البعض من أجل الصالح العام وللأمة بأسرها. وفي نفس الوقت، فإن استحكام العداوة والكراهية، واستمرار الصراع والحروب لا تعني سوى تدمير البلاد وإزهاق المزيد من الأرواح».

وأعرب باتيلي عن سعادته برؤية عمداء البلديات من جميع أنحاء ليبيا مجتمعين في طرابلس قبل يومين لمناقشة لمناقشة شؤون المستقبل والتنمية والازدهار. وأخبرهم أنه «تكفي عشر سنوات من الصراع! تكفي عشر سنوات من هذه الأزمة! علينا أن ندشن عهداً جديداً من المصالحة الوطنية الشاملة في جميع مناطق ليبيا، حتى يتحدث الليبيون والليبيات مع بعضهم البعض كأخوة وأخوات. لقد حان الوقت لتهيئة الظروف لاستعادة ليبيا ونهضتها».

باتيلي يتطلع للبناء على اجتماع بنغازي لتضمينه في إحاطته إلى مجلس الأمن

كما أكد باتيلي أن اجتماع القيادات العسكرية والأمنية من شرق وغرب ليبيا في مدينة بنغازي «هو رمز للوحدة، ورمز لليبيا الجديدة .. ليبيا ذات السيادة»، مكرراً دعوته الحضور إلى الاضطلاع بأدوارهم لتمكين ليبيا من إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام.

وأضاف باتيلي أنه يتطلع للبناء على اجتماع بنغازي «من أجل إحراز مزيد من التقدم لتضمينه في إحاطته المرتقبة لمجلس الأمن الدولي، والتي سيقدمها في غضون 10 أيام من الآن»، منوهاً إلى أنه سيستمر في العمل مع جميع الأطراف لإحياء الأمل في نفوس جميع الليبيات والليبيين، الذين تتجه أنظارهم الليلة إلى بنغازي وإلى الحضور.