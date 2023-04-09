بن قدارة يزور شركة الخليج العربي للنفط ويناقش حل مشاكلها لرفع مستوى الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، مع إدارة شركة الخليج العربي للنفط الصعوبات والعقبات التي قد تواجه الشركة من أجل حلها، ودفعها إلى الإمام لرفع مستويات الإنتاج بجميع الحقول والمواقع المختلفة التابعة للشركة.

وزار بن قدارة مقر شركة «الخليج العربي للنفط» في مدينة بنغازي؛ إذ استقبله رئيس لجنة الإدارة محمد بالقاسم بن شتوان، وأعضاء لجنة الإدارة.

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نقاش حول تسوية ديون شركة الخليج العربي للنفط

وتناول اجتماع بن قدارة مع إدارة الشركة القضايا والملفات المتعددة ومنها دعم الشركة والعمل على تسوية الديون المستحقة عليها، من أجل تحفيز وتشجيع الشركات ودعم المستخدمين وتوفير المناخ الملائم لهم.

وفي آخر الإحصاءات، ارتفع إنتاج النفط الخميس الماضي ليصل إلى مليون و223 ألف برميل مقارنة بمليون و220 ألف برميل سجلها الأربعاء.

جانب من اجتماع بن قدارة مع لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، 9 أبريل 2023 (الشركة)