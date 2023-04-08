  • Alwasat News
Atwasat

بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أبريل 2023, 09:13 مساء
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
منشأة تابعة لشركة مليتة. (مؤسسة النفط)
alwasat radio

نجحت شركة مليته للنفط والغاز، اليوم السبت، في إعادة فتح البئر الغازية رقم «CW04» الواقع على منصة صبراته البحرية (حقل بحر السلام) ووضعه على الإنتاج، وذلك بعد توقفه عن الإنتاج في 28 يناير 2021؛ بسبب مشاكل فنية.

وبلغت الإنتاجية الإجمالية للبئر حوالي 37 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز، في حين تُقدر كمية المكثفات بحوالى 1000 برميل يوميًا، وفق بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وتُعد منصة صبراته البحرية واحدة من أكبر منصات الإنتاج في ليبيا، ويمثل هذا البئر جزءًا هامًا من عمليات الإنتاج عليها، وتأتي إعادة فتحه كجزء من جهود شركة مليتة لزيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

- بإنتاجية تتجاوز 7 آلاف برميل.. «مليتة» تنجح في تطوير بئر نفطية بحقل «الفيل»
- شركة «مليتة» تنجح في استرجاع وفتح 4 آبار غاز بمنصة صبراتة.. وصيانة 29 بئرا نفطية وغازية
- عون يبحث التلوث البيئي في المناطق المجاورة لمجمع مليتة
- باشاغا يرفض تغيير نسبة المشاركة بين مؤسسة النفط و«إيني» الإيطالية في شركة مليتة

«مليتة» تنجح في تطوير بئر نفطية بحقل «الفيل»
وفي فبراير، أنهت شركة «مليتة» للنفط والغاز بنجاح عمليات حفر وتطوير البئر «FC-24» بحقل الفيل النفطي، على ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت مؤسسة النفط آنذاك، إن العمليات بدأت في 24 نوفمبر الماضي، موضحة أن الاختبارات الأولية للبئر أظهرت نتائج إنتاجية تتراوح بين 7100 و6500 برميل في اليوم.

ومطلع يناير الماضي، قالت الشركة إنها نجحت في استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بعدد من حقولها البرية، واسترجاع وفتح أربع آبار غاز بمنصة صبراتة ووضعها على الإنتاج، كما تمكنت من صيانة 29 بئرًا نفطية وغازية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي
«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب

«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب
«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة

«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة
الكاسا وسحوركم علينا (8)

الكاسا وسحوركم علينا (8)
«الميزان 6» حـ(8): البطالة وآثارها على الشباب

«الميزان 6» حـ(8): البطالة وآثارها على الشباب
أنس جابر تصل لنصف نهائي دورة تشارلستون الأميركية للتنس للعام الثالث تواليا

أنس جابر تصل لنصف نهائي دورة تشارلستون الأميركية للتنس للعام الثالث تواليا
الفنان حلمي التوني (أخناتون) الفن التشكيلي

الفنان حلمي التوني (أخناتون) الفن التشكيلي
«سبايس اكس» تُعد لأول رحلة مدارية تجريبية لصاروخها العملاق «ستارشيب»

«سبايس اكس» تُعد لأول رحلة مدارية تجريبية لصاروخها العملاق «ستارشيب»
«أرزاق تساق 2023» (حـ8): بر الأم سبيل البركة

«أرزاق تساق 2023» (حـ8): بر الأم سبيل البركة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (4): مطعم صبحي كابر (مصر)

رحاليستا في «أساطير الأكل» (4): مطعم صبحي كابر (مصر)
الانتقادات تحاصر الدراما الرمضانية.. «العربجي» و«الكبير قوي» و«جعفر العمدة»

الانتقادات تحاصر الدراما الرمضانية.. «العربجي» و«الكبير قوي» و«جعفر العمدة»
كاريكاتير خيري - تصاعد الأحداث في فلسطين بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - تصاعد الأحداث في فلسطين بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى
كيف ساهمت جائحة «كوفيد-19» في الكشف عن أشكال التمييز بحق المسنين في العالم

كيف ساهمت جائحة «كوفيد-19» في الكشف عن أشكال التمييز بحق المسنين في العالم
%31 من العائلات الليبية تنفق أغلب دخلها على الغذاء

%31 من العائلات الليبية تنفق أغلب دخلها على الغذاء
جريدة «الوسط»: نورلاند يستبق الجميع ويطرح شروط ما قبل الانتخابات

جريدة «الوسط»: نورلاند يستبق الجميع ويطرح شروط ما قبل الانتخابات
5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان

5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان
«المركزي»: المرتبات تمثل 73% من إجمالي الإنفاق منذ بداية العام الجاري

«المركزي»: المرتبات تمثل 73% من إجمالي الإنفاق منذ بداية العام الجاري
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي: حكومة الوحدة تستهدف خلق بيئة مستقرة تمهد للانتخابات
المنفي: حكومة الوحدة تستهدف خلق بيئة مستقرة تمهد للانتخابات
الدبيبة خلال اجتماع الحكومة بمصراتة: المرحلة الحالية تتطلب التمسك بخيار التداول السلمي للسلطة
الدبيبة خلال اجتماع الحكومة بمصراتة: المرحلة الحالية تتطلب التمسك...
الدبيبة للسلطة التشريعية: الليبيون أصبحوا أكثر قوة لمواجهة مشاريع التمديد
الدبيبة للسلطة التشريعية: الليبيون أصبحوا أكثر قوة لمواجهة مشاريع...
الدبيبة متعهدا بحل أزمة الوقود: طوابير الانتظار أمام المحطات ستصبح من الماضي
الدبيبة متعهدا بحل أزمة الوقود: طوابير الانتظار أمام المحطات ...
نورلاند: اجتماع بنغازي يؤكد التزام القادة العسكريين والأمنيين بسيادة ليبيا واستقرارها
نورلاند: اجتماع بنغازي يؤكد التزام القادة العسكريين والأمنيين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
حفتر يفتتح «حي المشير» السكني في بنغازي (صور)
حفتر يفتتح «حي المشير» السكني في بنغازي (صور)...
المزيد
6 قرارات خلال اجتماع حكومة الوحدة في مصراتة
6 قرارات خلال اجتماع حكومة الوحدة في مصراتة...
القيب: أكثر من 218 ألفا استفادوا من منحة الطلاب
القيب: أكثر من 218 ألفا استفادوا من منحة الطلاب...
الحويج: السلع الأساسية متوفرة بأسعار أقل من دول الجوار
الحويج: السلع الأساسية متوفرة بأسعار أقل من دول الجوار...
نورلاند: اجتماع بنغازي يؤكد التزام القادة العسكريين والأمنيين بسيادة ليبيا واستقرارها
نورلاند: اجتماع بنغازي يؤكد التزام القادة العسكريين ......
الدبيبة متعهدا بحل أزمة الوقود: طوابير الانتظار أمام المحطات ستصبح من الماضي
الدبيبة متعهدا بحل أزمة الوقود: طوابير الانتظار أمام المحطات......
المزيد