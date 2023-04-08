بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»

القاهرة - بوابة الوسط

نجحت شركة مليته للنفط والغاز، اليوم السبت، في إعادة فتح البئر الغازية رقم «CW04» الواقع على منصة صبراته البحرية (حقل بحر السلام) ووضعه على الإنتاج، وذلك بعد توقفه عن الإنتاج في 28 يناير 2021؛ بسبب مشاكل فنية.

وبلغت الإنتاجية الإجمالية للبئر حوالي 37 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز، في حين تُقدر كمية المكثفات بحوالى 1000 برميل يوميًا، وفق بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وتُعد منصة صبراته البحرية واحدة من أكبر منصات الإنتاج في ليبيا، ويمثل هذا البئر جزءًا هامًا من عمليات الإنتاج عليها، وتأتي إعادة فتحه كجزء من جهود شركة مليتة لزيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

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«مليتة» تنجح في تطوير بئر نفطية بحقل «الفيل»

وفي فبراير، أنهت شركة «مليتة» للنفط والغاز بنجاح عمليات حفر وتطوير البئر «FC-24» بحقل الفيل النفطي، على ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت مؤسسة النفط آنذاك، إن العمليات بدأت في 24 نوفمبر الماضي، موضحة أن الاختبارات الأولية للبئر أظهرت نتائج إنتاجية تتراوح بين 7100 و6500 برميل في اليوم.

ومطلع يناير الماضي، قالت الشركة إنها نجحت في استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بعدد من حقولها البرية، واسترجاع وفتح أربع آبار غاز بمنصة صبراتة ووضعها على الإنتاج، كما تمكنت من صيانة 29 بئرًا نفطية وغازية.