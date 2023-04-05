افتتاح مقر اللجنة الفرعية لانتخابات المجالس البلدية في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح أمس الثلاثاء بمدينة درنة مقر اللجنة الفرعية لانتخابات المجالس البلدية لبلدية درنة، وخلال مراسم الافتتاح جرى التعريف باللجنة الفرعية المشكلة للإشراف على العملية الانتخابية ببلدية درنة، حيث سيُجرى فتح منظومة تسجيل الناخبين خلال الساعات المقبلة.

وقال رئيس اللجنة صبري قصار إن «اللجنة الفرعية لانتخابات المجالس البلدية جهزت الأيام القليلة السابقة مقر اللجنة وجرى تسلُّم الدفعة الأولى من التجهيزات من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، والعمل قائم للبدء في العملية الانتخابية بكل ديمقراطية وشفافية»، وفقا للمكتب الإعلامي للجنة.

وفي 5 مارس الماضي شكلت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالحكومة الليبية، لجنة فرعية للانتخابات البلدية بمدينة درنة وفقا للقرار رقم (23) 2023، برئاسة، صبري عبدالله قصار، وعضوية كل من: حمزة صالح الشلوي، وعوض نصر عوض أحميدة، ومحمد بوبكر بوسرايا، وعبدالمولى عبدالسلام بلعيد.

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وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، البدء في عملية تسجيل الناخبين لانتخابات 14 مجلسا بلديا في كل من أجدابيا، وزويتينة سلطان، وانتلات البيضان، ومرادة.

ونوهت اللجنة بأنه ستُفتح خلال ساعات عملية تسجيل الناخبين لباقي البلديات المستهدفة في المرحلة الأولى وهي بلديات: البيضاء، وعمر المختار، وساحل الجبل الأخضر، ودرنة، ووردامة، وأم الرزم، وشحات، وسوسة، وزلة، وزويلة.