حكومة باشاغا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، ضرورة إجراء انتخابات المجالس البلدية حسب الموعد المحدد من قبل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

والتقى القطراني مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية، جمال عبدالشفيع العوامي، ومستشار رئيس الوزراء للحكم المحلي بحكومة باشاغا، أبوبكر الزوي، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، وذلك للوقوف على جاهزية اللجنة ومدى استعدادها لانطلاق عملية انتخابات المجالس البلدية.

- حكومة باشاغا تستعد لإجراء انتخابات 5 مجالس بلدية

- شاهد في «وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا

مراحل الانتخابات البلدية

وأكد عبدالشفيع للقطراني أن اللجنة قد باشرت عملها من المقر المُعد لها، وأن البداية الفعلية لانتخابات المجالس البلدية قد حانت تحقيقا لإرادة المواطنين، وترسيخا لمبدأ التداول السلمي للسلطة.

وأضاف أن الانتخابات قُسمت على مراحل، موضحا أن المرحلة الأولى ستكون بالبلديات التي جرى تسميتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمدينة بنغازي في 11 أكتوبر الماضي، وأعلن من خلاله خطة عمل اللجنة بعد انطلاق عملها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وفي أكتوبر الماضي، قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، إنها تستعد لإجراء انتخابات المجالس البلدية في خمس مناطق، وذلك بعد إعادة تشكيل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة لوزارة الحكم المحلي، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة.

من اجتماع القطراني مع رئيس لجنة انتخابات المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية، 2 يناير 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

من اجتماع القطراني مع رئيس لجنة انتخابات المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية، 2 يناير 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)