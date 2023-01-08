باشاغا يفتتح مقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الأحد، مقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بمدينة بنغازي بحضور عدد من وزراء الحكومة والنواب والمسؤولين.

وحضر الافتتاح كل من نائب رئيس الحكومة علي القطراني وعدد من الوزراء ورئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران، وعضو مجلس النواب سعيد امغيب، ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة جمال عبدالشفيع ومدير إدارة العمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية اللواء جمال العمامي.

باشاغا: الانتخابات البلدية الطريق الصحيح لإقامة الدولة

وثمَّن باشاغا في كلمة بالمناسبة عمل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية وجاهزيتها لانطلاق العملية الانتخابية للمجالس البلدية وفق الجدول المعد باعتبارها الطريق الصحيح لإقامة الدولة، والخروج من الوضع الراهن، مؤكدًا أن حكومته ستقف مع اللجنة حتى تحقق هذا الاستحقاق الوطني، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك».

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كما أكد رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران، أن انتخابات المجالس البلدية «هي باكورة العملية الانتخابية في ليبيا حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، واعدًا بدعم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها لضمان نجاحها وتحقيق العملية الانتخابية.

الانطلاق الفعلي لعمل لجنة الانتخابات البلدية

وقال الناطق باسم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب «إن هذه الانطلاقة ما كانت لتكون لولا دعم الحكومة بتوجيهات ودعم رئيسها فتحي باشاغا عبر وزارة الحكم المحلي»، مشيرًا إلى توفير كافة المتطلبات اللوجستية الخاصة بالانتخابات وفق المعايير الدولية لضمان نجاح العملية الانتخابية.

كما أعلن الناطق باسم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، الانطلاق الفعلي لعمل اللجنة، مؤكدًا أن الانتخابات ستجري في كافة البلديات وفق الخطة الموضوعة، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب.

باشاغا يفتتح مقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في بنغازي، الأحد 8 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)

باشاغا يفتتح مقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في بنغازي، الأحد 8 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)

باشاغا يفتتح مقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في بنغازي، الأحد 8 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)

باشاغا يفتتح مقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في بنغازي، الأحد 8 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)

باشاغا يفتتح مقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في بنغازي، الأحد 8 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)