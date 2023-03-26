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«المفوضية» تتابع إجراءات تحديث منظومة مركز الاتصال والمساعدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 02:30 مساء
«المفوضية» تتابع إجراءات تحديث منظومة مركز الاتصال والمساعدة
عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب خلال لقاء مع المدير العام للشركة الدولية المتقدمة وكيل شركة «Voclcom» المزودة لخدمات مركز الاتصال، 26 مارس 2023. (المفوضية)
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 قالت المفوضية العليا للانتخابات، إن عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، بحث إجراءات تحديث منظومة مركز الاتصال والمساعدة، في إطار الاستعدادات للعملية الانتخابية المرتقبة. 

واجتمع الشعاب، صباح اليوم الأحد، مع المدير العام للشركة الدولية المتقدمة وكيل شركة «Voclcom» المزودة لخدمات مركز الاتصال، وعدد من مديري الإدارات، ورئيس قسم تسجيل الناخبين بالمفوضية.

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رئيس المفوضية ومباحثات مع مسؤول أممي
وتتكثف استعدادات المفوضية للانتخابات عبر مشاورات مع أطراف محلية ودولية، فقبل أقل من أسبوع، استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، وذلك خلال استقباله الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هوكو سالمنكه، والممثل المقيم السابق مارك أندريه فرانش، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وذلك بديوان المجلس.

عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب خلال لقاء مع المدير العام للشركة الدولية المتقدمة وكيل شركة «Voclcom» المزودة لخدمات مركز الاتصال، 26 مارس 2023. (المفوضية)
عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب خلال لقاء مع المدير العام للشركة الدولية المتقدمة وكيل شركة «Voclcom» المزودة لخدمات مركز الاتصال، 26 مارس 2023. (المفوضية)
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