نورلاند يؤكد للسايح دعم أميركا جهود مفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، دعم بلاده جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، اليوم الخميس، في ديوان المفوضية، حسب بيانها على موقعها الإلكتروني.

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وتناول اللقاء آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار، والرامية إلى تحقيق توافق الأطراف السياسية وصولا إلى إنجاز الاستحقاقات المرتقبة.