المشري يبحث مع نورلاند إحاطة باتيلي والتعديل الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، الإحاطة الأخيرة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، بحضور القائم بالأعمال الأمريكي لدى ليبيا ليزلي أوردمان، حيث تناول الطرفان التوافق الأخير بين مجلسي الدولة والنواب على التعديل الدستوري، حسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المشري يؤكد دعم أي خطوات لإنجاز الانتخابات

بدوره شدد المشري على أهمية الخطوات الداعمة لإنجاز الانتخابات وفق قوانين سليمة، والمسارات المعززة للاستقرار.

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وفي إحاطته يوم 27 فبراير الماضي، أعلن باتيلي مبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري، متضمنة تشكيل لجنة ليبية تسييرية للانتخابات، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.