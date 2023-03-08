«مبادرة باتيلي» محور لقاء المشري وسفيرة بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، كارولين هورندال، مبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، بشأن الانتخابات.

وتطرق اللقاء الذي عُقِد بمقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس، إلى المستجدات السياسية في البلاد، وخاصة فيما يتعلق باعتماد التعديل الدستوري الثالث عشر للإعلان الدستوري، إضافة إلى التوافقات التي جرى ترتيبها داخل المجلس بشأن خارطة الطريق ولجنة وضع القوانين الانتخابية، وفق بيان صادر عن المجلس.

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وأعلن باتيلي مبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا خلال إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير الماضي، وتضمنت المبادرة تشكيل لجنة ليبية تسييرية للانتخابات، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

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وأصدر مجلس النواب في 7 فبراير الماضي التعديل الدستوري الثالث عشر للإعلان الدستوري الصادر في العام 2011 بشأن نظام الحكم الجديد. وفي 23 من الشهر نفسه، نشر المجلس التعديل التعديل الثالث عشر في العدد الرابع من الجريدة الرسمية.

والخميس الماضي، وافق المجلس الأعلى للدولة خلال جلسة رسمية على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، واتفق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية.