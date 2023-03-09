المشري يؤكد للمبعوث الفرنسي دعم أي جهود واضحة تفضي للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنه يدعم «أي جهود واضحة تفضي إلى انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة تلبي تطلعات الليبيين».

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لدى ليبيا بول سولير، وسفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، في مقر إقامته في العاصمة طرابلس، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته في موقع «فيسبوك».

اللقاء تناول إحاطة باتيلي الأخيرة

وتناول اللقاء الإحاطة الأخيرة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي أمام جلسة مجلس الأمن، إضافة إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بالعملية السياسية في ليبيا، وعلى رأسها التعديل الدستوري.

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ومن جهته، تطرق الجانب الفرنسي إلى جهود مجلسي الدولة والنواب في هذا الإطار، وما نتج عنها من اتفاقات كان آخرها اعتماد التعديل الدستوري، مؤكدا دعم باريس لليبيا حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار.