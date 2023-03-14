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السايح يبحث مع وفد «القومي للمرأة» تعزيز مشاركة الليبيات في الانتخابات المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 01:58 مساء
السايح يبحث مع وفد «القومي للمرأة» تعزيز مشاركة الليبيات في الانتخابات المقبلة
لقاء السايح مع وفد المجلس القومي للمرأة، 14 مارس 2023، (مفوضية الانتخابات)
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بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع وفد المجلس القومي للمرأة آليات التعاون المستقبلية بين المفوضية والمجلس، على أن يقدم المجلس خطته متضمنة مشاريعه الهادفة الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء في مقر المفوضية، اليوم الثلاثاء، حيث ضم الوفد كلا من آمال بالحاج، ونوال الطبال، وسامية الفزاني، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

الاجتماع تناول حق الليبيات في الانتخاب
وتناول اللقاء سبل تحفيز السيدات على ممارسة حقهن في الانتخاب والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي.

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من جانبه، ثمن الوفد جهود المفوضية لتمكين الليبيات من ممارسة دورهن السياسي، مؤكدا أهمية التعاون للقضاء على الممارسات التي تحد من دور المرأة السياسي، وإتاحة مساحات أوسع لمشاركتها في بناء الوطن.

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